New look face à Bombardier: Balla Gaye 2 débarque à Dakar avec une tête peroxydée Balla Gaye 2 a l'habitude des looks surprenants. Pour son prochain combat contre Bombardier le 31 juillet prochain, il a débarqué à Dakar avec une tête peroxydée, à la manière des basketteurs américains. Il s'est montré avec un de ses amis et préparateurs, Mohamed Aly Ndiaye, l'ancien champion du monde de karaté.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 07:54



