Neymar face aux critiques: "Mon image n'est pas touchée"

Dans une interview accordée à plusieurs médias brésiliens lors d'un événement caritatif pour sa fondation, Neymar s'est exprimé sur ses plongeons récurrents lors de la Coupe du monde en Russie.



Deux semaines après l'élimination du Brésil en Coupe du monde, Neymar s'est exprimé pour la première fois devant la presse sur les critiques qui l'ont visé, et sur son image, écornée après les multiples plongeons réalisés en Russie.



"Je crois que mon image n'est pas touchée. Nous avons été éliminés de la Coupe du monde et jusqu'à présent, nous ne parlons que de mon nom, alors est-ce que mon image est touchée ? Les médias ne m'oublient jamais !" a-t-il déclaré.



Neymar s'amuse du "Neymar Challenge"



Mercredi dernier, le joueur du Paris Saint-Germain, qui vient tout juste d'annoncer qu'il restait au club, a publié sur son Instagram une vidéo sur le Neymar Challenge et en a profité pour revenir sur les blagues faites sur son nom: "Je plaisante, je ne suis pas en colère. Je ris juste. C'était un moment où j'étais avec les enfants et j'ai décidé de le faire."











Rmc