Ngaaka Blindé : Le parcours inspirant d'un rappeur sénégalo-authentique

Ngaaka Blindé, de son vrai nom Baba Ndiaye, est l'un des visages les plus marquants du rap sénégalais. Né en 1994 à Medina Gounass, un quartier populaire de Guédiawaye, il a su, au fil des années, s'imposer comme un influenceur incontournable dans le monde du hip-hop. Loin de la vie facile, Ngaaka Blindé a grandi dans un environnement modeste, élevé par son grand-père, aux côtés de ses trois frères et de sa petite sœur. D'origine musulmane et membre de la confrérie mouride, il est profondément ancré dans ses traditions.

Sa carrière musicale débute dès son enfance, lorsqu’il se passionne pour le rap à l’âge de 9 ans, influencé par son maître, M. Niang, à l’école Pikine 16 Sam. Très tôt, il intègre des groupes comme Young Star, puis fonde OUNDOU YI, un crew qui se fait remarquer dans les foyers scolaires et lors de concerts. En 2011, Ngaaka se lance en solo avec le single “Leppfay”, un freestyle qui le propulse dans l’univers du rap sénégalais.



Il gagne en notoriété grâce à des émissions comme “Stylou Mbed” de Karim Xrum Xak et “Hip Hop Feeling” de Fata El Presidente. En 2013, il remporte la première édition du concours Flow UP, organisé par l’Association Africulturban, consolidant ainsi sa place dans le mouvement hip-hop sénégalais. Son talent n’a cessé de briller depuis, avec des performances exceptionnelles, notamment lors de son concert en live band en 2015, une première pour sa génération dans le rap sénégalais.



En 2016, Ngaaka Blindé fait l’histoire en remplissant le Grand Théâtre national du Sénégal, un exploit encore inédit pour un rappeur de son époque. Après une période de détention en 2019, il revient plus fort, offrant à son public le clip “Bi Game Ngaaka Ko Mom” et remplissant l’Arène nationale de Pikine lors de son grand retour.



Aujourd’hui, Ngaaka Blindé est bien plus qu’un artiste, c’est un modèle de persévérance et de réussite pour la jeunesse sénégalaise.



