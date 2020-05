Ngoné Ndour, PCA de la Sodav: «Nous appelons l’Etat à nous venir en aide pour que les artistes ne puissent pas sentir le manque à gagner »

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mai 2020 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Covid-19 a apparemment des conséquences dans tous les secteurs. Et la Présidente du Conseil d’Administration de la Sodav ne dira pas le contraire. Invitée dans l’émission "Grande Interview", Ngoné Ndour a soutenu que le coronavirus a gravement impacté la Sodav, car cette société collecte ses droits dans l’exécution publique mais également dans la radiodiffusion. Ce qui fait que l’interdiction de rassemblement ne les arrange pas, parce que leurs artistes sont dans les bars, restaurants, hôtels etc. Cela veut dire, explique-t-elle, que la plus grande source de revenus de la Sodav part en fumée du fait de la pandémie. Malgré les maigres moyens qui lui reste, la Sodav a remis une somme aux artistes pour les accompagner. Elle a donné des détails sur la façon dont l’argent a été distribué. Ngoné Ndour appelle à ce propos l’Etat à leur venir en aide, pour que les artistes ne puissent pas sentir le manque à gagner. La non moins directrice de Prince Arts informe par ailleurs que bon nombre de leurs activités comme des sorties d’album de Pape Birahim, Aby Ndour, des concerts de Titi, Aïda Samb, et pleines d’autres choses, ont été reportées. Dans cet échange, l’initiatrice de Sen Petit Gallé a aussi mis l’accent sur son amour envers les enfants, son parcours, etc.