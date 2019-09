Ngouda Diakhaté, patron du GIE Sécurité Environnement, visé par une plainte

Les travailleurs du GIE Sécurité Environnement des ICS ne parlent plus le même langage avec leur patron, Ngouda Diakhaté.



Ces employés dénoncent les licenciements abusifs du directeur. Ils n'ont pas de bulletins de salaire et dénoncent les conditions de travail.



Les travailleurs ont décidé de porter plainte contre M. Diakhaté, pour licenciement abusif et injures publiques.



Interpellé, Ngouda Diakhaté promet d'apporter des éclairages sur cette affaire.

