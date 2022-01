Ngoundiane / Locales 2022 : Le maire Mbaye Dione déroule sa campagne en mode inauguration d'infrastructures modernes

La population du village de Seokhaye a réservé un accueil chaleureux au maire Mbaye Dione dans une ambiance indescriptible, à l’occasion de l’inauguration du hall de marché dudit village. En effet, après les inaugurations du stade municipal et des postes de santé de Khourwa et de Ngoundiane centre, le maire Mbaye Dione continue sa campagne électorale avec une série d’inaugurations d’ouvrages d’importance capitale dans la vie de ses administrés. Ce hall de marché d’une capacité de plus de 120 places est le plus moderne construit dans la commune de Ngoundiane et ses environs. Entièrement financé sur le budget de la commune, il offre toutes les commodités avec une architecture moderne.

L’occasion a été saisie par la dizaine d’intervenants jeunes et femmes pour rendre un hommage mérité au maire Mbaye Dione pour ses nombreuses réalisations dans ce village carrefour à l’entrée de la commune. Ils ont profité de cette cérémonie pour assurer au candidat de la coalition BBY Mbaye Dione, une éclatante victoire au soir du 23 janvier 2022. Prenant la parole, Mbaye Dione s’est d’abord félicité de la mobilisation sans égal des populations de Seokhaye qu’il remercie vivement pour leur reconnaissance à travers l'élogieux bilan que l’équipe municipale a réalisé dans toute la commune en général et dans ce village en particulier. Il a par la même occasion remis une enveloppe d’un million FCFA au groupement de femmes du village pour les accompagner dans le financement de leurs Microprojets. Concluant son discours, Mbaye Dione surnommé le maire bâtisseur, affirme son assurance en une victoire éclatante de la coalition BBY dans sa commune aux prochaines élections et annonce les inaugurations prochaines du hall de marché de Mbourwaye et de la nouvelle maternité du poste de santé de Diack doté de matériel médical moderne dont une machine d’échographie mobile offerte par la Fondation Gorgui Sy Dieng...

