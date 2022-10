Nguéniène: 300 millions F CFA pour réhabiliter les écoles et postes de santé (maire Alpha Samb) Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| Les abris provisoires dans la commune de Nguéniène vont être de vieux souvenirs selon le maire Alpha Samb. Un budget de 300 millions F CFA pour réhabiliter les infrastructures de la commune notamment les écoles et les postes de santé a été déjà voté et les travaux vont bientôt démarrer affirme-t-il. C'est propos ont été recueillis lors de la distribution des kits scolaires pour les élèves de sa commune.



