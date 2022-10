Nguidilé: 25 femmes et personnes en situation de handicap en formation grâce à la 3FPT Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 12:57 | | 0 commentaire(s)| Selon l’adjoint au maire, Arona Ngom, le maire compte accompagner les femmes (25) en mettant à leur disposition des fonds, une maison de transformation de produits halieutiques, entre autres. A en croire le président de l’Association des personnes en situation de handicap de Louga, Monsieur Ibrahima Sene, l’objectif de cette formation est de former tout le monde avec l'appui de la 3FPT. Il a également saisi l'occasion pour lancer un appel au Président de la République pour inciter les ministères compétents à venir accompagner les femmes pour un Sénégal émergent. A la fin de cette formation, les présidentes des femmes de la commune de Nguidilé ont remercié le maire et la 3FPT.



