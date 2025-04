Niger : Arrestation de 4 suspects en possession d?armes et de stupéfiants à Diffa Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

La Garde nationale du Niger a arrêté, le 17 avril 2025, quatre (4) individus lors d’une vaste opération de sécurisation dans la région de Diffa. Les suspects détenaient des armes de guerre, des munitions de différents calibres et une importante quantité de stupéfiants rapporte l'Agence nigérienne de presse (ANP). Une autre saisie, le 16 avril près de Nguel Kolo, a permis d’intercepter un véhicule transportant notamment une arme AK47, des obus de RPG7 et plusieurs centaines de cartouches. Ces opérations, appuyées par des renseignements précis, illustrent l’engagement des forces nigériennes contre les trafics et l’insécurité.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-80033-niger-arrestat...

