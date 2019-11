Accueil Envoyer Partager sur facebook Niger: L’opposant Hama Amadou encore en prison Rédigé par La rédaction de leral... le 18 Novembre 2019 à 17:42

C’est, accompagné de son avocat, maître Mossi Boubacar, qu’Hama Amadou s’est présenté à la brigade de la gendarmerie nationale de Niamey très tôt ce lundi 18 novembre au matin. De sources judiciaires, il avait été convoqué la veille pour se présenter à la brigade.



Dans la matinée, Hama Amadou est arrivé à la prison de Filingué, située à 180 km au nord de Niamey. La même prison où il avait été détenu avant son évacuation sanitaire en France en 2016.



Depuis le jour de son arrivée, ses lieutenants l’ont affirmé, Hama Amadou se mettra à la disposition de la justice de son pays. Aujourd’hui, c’est chose faite, la procédure a été respectée.



Vers une grâce présidentielle ?



Combien de temps Hama Amadou va-t-il rester en prison ? C’est la principale question que tout le monde se pose à Niamey. Pour beaucoup de ses lieutenants, et même dans la mouvance présidentielle, beaucoup pensent qu’Hama Amadou pourra bénéficier d’une probable grâce présidentielle. Un domaine réservé et du seul pouvoir discrétionnaire du président de la République, Mahamadou Issoufou.



Les deux hommes se sont d’ailleurs entretenus plus tôt dans le weekend par téléphone. Hama Amadou a en effet reçu en milieu de matinée ce dimanche un coup de fil du président Issoufou Mahamadou qui lui a présenté ses condoléances. Selon le député de l’opposition, Soumana Sanda, c’est la première dame Malika Issoufou, accompagnée de l’épouse du Premier ministre, qui a servi d’intermédiaire entre les deux hommes politiques et qui a passé à Hama Amadou son époux au téléphone. Accueil Partager sur facebook



