Niger/ Le ministre de la communication arrêté pour détournement de fonds

Le ministre de la Communication du Niger, Mahamadou Zada, a été placé sous mandat de dépôt le mardi 19 avril à la prison de Kollo pour détournement de fonds publics.



Le ministre de la communication du Niger est actuellement dans de sales draps. Entendu le mardi 19 avril par un juge d’instruction du pôle économique et financier, il a été placé sous mandat de dépôt pour détournement d’argent.



L’ancien Directeur général de la société d’Etat et actuel ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Zada Mahamadou a passé sa première nuit à la prison de Kollo. Il est accusé de détournements d’une somme de 3 milliards de Francs CFA.





Cette somme d’argent a été dérobée de la SOPAMIN, une société appartenant au patrimoine des mines de l’Etat du Niger. Zada Mahamadou qui dirigeait cette entreprise étatique avant d’être un membre du gouvernement devait investir cette somme d’argent dans une coopérative de Microfinance.