Niger : Les autorités demandent au CICR de quitter le pays Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2025 à 15:42

[© Atlanticactu.com] — Les autorités nigériennes ont annoncé, selon une note verbale datée du 31 janvier, l'abolition de l'accord de siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et a ordonné la fermeture de ses bureaux au Niger ainsi que l'évacuation immédiate de son personnel étranger, comme l'ont rapporté les médias locaux mercredi. Une source de la société civile nigérienne travaillant en collaboration avec le CICR a indiqué que le ministère des Affaires étrangères était à l'origine de la dénonciation de cet accord. Etant donné que le chef de la délégation de l'ONG bénéficie du statut de diplomate, une note verbale suffit à officialiser la décision du gouvernement. D'après les médias locaux, le CICR a reçu la note le 4 février et a simultanément publié sur son site officiel les résultats de son action au Niger pour le premier semestre 2024. Pour rappel, le CICR qui dispose de bureaux à Diffa, Tillabéri et Tahoua, a fourni des services médicaux à 121.236 victimes de conflits armés au cours de l'année écoulée, informe un rapport de l'organisation présente au Niger depuis 1990. La Rédaction



Source : https://atlanticactu.com/niger-les-autorites-deman...

