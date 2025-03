Niger : Mahama poursuit sa tournée sahélienne Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Mars 2025 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | APA Le président ghanéen John Dramani Mahama est arrivé ce dimanche à Niamey pour une visite officielle de travail et d'amitié, poursuivant ainsi sa tournée diplomatique auprès des pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES). À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport international Diori Hamani par le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani. Cette visite intervient après un séjour de 24 heures au Mali, où Mahama a plaidé en faveur d'un rapprochement entre la Cédéao et l'AES, soulignant l'importance d'une coopération constructive entre les deux blocs régionaux pour faire face aux défis communs. Le président ghanéen semble déterminé à jouer un rôle de médiateur entre ces deux organisations régionales, dont les relations ont été tendues depuis la sortie officielle des trois pays de la Cédéao en janvier dernier. Depuis son investiture le 7 janvier dernier, Mahama a multiplié les initiatives diplomatiques en direction de l'AES, y compris la nomination d'un envoyé spécial pour l'alliance. Sa visite à Niamey intervient quelques semaines après la réunion ministérielle de l'AES à Bamako, où les pays membres ont présenté le drapeau confédéral et fait un point sur leurs avancées en matière de défense, de sécurité et de diplomatie. Le président ghanéen avait également rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara le 5 mars pour plaider en faveur du retour des trois pays de l'AES dans la Cédéao. Le Ghana a ainsi renforcé ses liens avec l'AES, en s'engageant davantage sur la scène diplomatique. Cette visite survient dans un contexte de tensions croissantes, notamment après les accusations du général Tiani concernant la France et certains pays ouest-africains, exacerbant les fractures diplomatiques régionales. Selon les sources officielles, Mahama poursuivra sa tournée avec une visite prévue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, lundi 10 mars.



Source : Source : https://atlanticactu.com/niger-mahama-poursuit-sa-...

