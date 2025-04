Niger : Remises de peine pour une cinquantaine de détenus militaires et civils Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | Christian Mea Au Niger , le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani, a décidé mardi d’accorder une remise de peine à une cinquantaine de détenus, dont d’anciens ministres et d’anciens hauts officiers des Forces armées nigériennes. Dans un décret lu par le secrétaire […] ©️ Atlanticactu | Christian Mea Au Niger , le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani, a décidé mardi d’accorder une remise de peine à une cinquantaine de détenus, dont d’anciens ministres et d’anciens hauts officiers des Forces armées nigériennes. Dans un décret lu par le secrétaire général du gouvernement, le président du PNDS (Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, ancien parti au pouvoir), Foumakoye Gado, l’ancien ministre de la Défense, Kalla Moutari, l’ancien ministre des Finances, Ahmat Jidoud, l’ancien ministre du Pétrole, Mahamane Sani Issoufou, et l’ancien ambassadeur au Nigeria, Alat Mogaskia, ont bénéficié de la remise totale de leur peine, conformément aux recommandations des « assises nationales » tenues en février. En outre, les anciens généraux des Forces armées nigériennes (FAN), Salou Souleymane et Seydou Badié, le colonel-major de la Garde nationale, Guirey Midou, l’ex-commandant des FAN Oumarou Issifi, l’ex-lieutenant des FAN Ousmane Awal Hambali, l’ex-capitaine Hassan Cheikharaou, ont été libérés, informe l’agence Xinhua. Pour rappel, ces personnalités graciées avaient été arrêtées après le coup d’Etat de 2023. Le président renversé, Mohamed Bazoum, est toujours en détention.



Source : Source : https://atlanticactu.com/niger-remises-de-peine-po...

