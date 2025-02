Niger : cinq soldats tués par des terroristes dans l’ouest du pays (armée) Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont annoncé avoir perdu cinq des leurs mercredi dernier dans une embuscade terroriste à Sakoira, dans la région de Tillabéry (ouest), ont-elles annoncé samedi soir dans leur bulletin d’information diffusé à la télévision nationale. « Ces assaillants dissimulés parmi la population civile ont ouvert le feu […] Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont annoncé avoir perdu cinq des leurs mercredi dernier dans une embuscade terroriste à Sakoira, dans la région de Tillabéry (ouest), ont-elles annoncé samedi soir dans leur bulletin d’information diffusé à la télévision nationale. « Ces assaillants dissimulés parmi la population civile ont ouvert le feu sur les FDS provoquant la mort de cinq soldats », a précisé l’armée, ajoutant que « malgré une réaction immédiate, les opérations aéroterrestres de recherche n’ont pas permis de localiser les auteurs de l’attaque qui ont probablement réussi à se fondre parmi la population ». Les plus hautes autorités de l’Etat réaffirment leur engagement à traquer et « neutraliser » les responsables de cet acte odieux, selon la source. Pour rappel, le secteur de Sakoira est situé au niveau de la région des « trois frontières » (Niger-Mali-Burkina Faso), un nouveau foyer d’insécurité, entretenu ces dernières années par des groupes djihadistes



Source : Source : https://atlanticactu.com/niger-cinq-soldats-tues-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager