Niger : lancement officiel des services internet Starlink Rédigé par leral.net le Samedi 15 Mars 2025 à 21:36 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & XINHUA Le ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a annoncé jeudi le lancement officiel des services internet de Starlink au Niger, dans un communiqué lu à la télévision nationale. La même source précise que « les kits résidentiels et professionnels sont désormais disponibles à l’achat […] ©️ Atlanticactu & XINHUA Le ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a annoncé jeudi le lancement officiel des services internet de Starlink au Niger, dans un communiqué lu à la télévision nationale. La même source précise que « les kits résidentiels et professionnels sont désormais disponibles à l’achat en ligne et auprès de vendeurs agréés ». Toutefois, « ces services internet sont strictement à l’usage personnel ou professionnel du seul client disposant du kit Starlink », a averti le communiqué, ajoutant que « les clients disposant de ces kits sont seuls responsables de l’usage de leur connexion, de son éventuel partage et des conséquences qui en dérouleraient conformément à la réglementation ». L’arrivée de Starlink au Niger fait suite à un accord de partenariat signé le 29 octobre 2024. Cet accord autorise la société à déployer ses services sur l’ensemble du territoire, avec un débit pouvant atteindre 200 mégabits par seconde, a-t-on précisé.



Source : Source : https://atlanticactu.com/niger-lancement-officiel-...

