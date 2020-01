Accueil Envoyer Partager sur facebook Niger: les magistrats veulent la lumière sur le massacre de Chinagoder Rédigé par La rédaction de leral.net le 17 Janvier 2020 à 10:11 Le Niger est encore ému près d'une semaine après l'attaque de la base de Chinagoder, à la frontière avec le Mali, qui a fait 89 morts parmi les soldats nigériens. Des associations de la société civile ont appelé sur les réseaux sociaux à manifester ce vendredi 17 janvier à Niamey, pour soutenir les forces de défense et de sécurité, demander le retrait de la présence militaire étrangère et l'ouverture d'une enquête sur les dernières attaques.

Plus tôt cette semaine, c'est le Syndicat autonome des magistrats du Niger qui a publié un communiqué de presse pour demander que le « ministère de la Justice, saisisse le parquet du pôle judiciaire en matière de lutte anti-terroriste pour faire la lumière » sur le massacre de Chinagoder. Son secrétaire général, Nouhou Aboubacar s’exprime: « C’est dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’on peut tout clarifier. Les circonstances, les personnes impliquées éventuellement, les moyens, leur provenance. Tout !



Nous voulons également que notre parquet - notre ministère de la Justice - s’inscrive dans cette ligne. A partir du moment où il y a un pôle antiterroriste qui a été créé au Niger, il faut qu’on donne l’impression à nos citoyens que nous avons une juridiction qui peut faire toute la lumière par rapport à ce genre de situation. Donc nous, c’est ce silence que nous voulons amener l’État à briser. C’est tout simplement pour aider nos concitoyens à bien comprendre ».

