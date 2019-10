Nigeria : 04 soldats tués dans une attaque djihadiste

Une embuscade tendue par les djihadistes, ce samedi, près du village de Jakana, dans l’Etat de Borno, a coûté la vie à quatre soldats nigérians et un membre du groupe d’autodéfense.



« Nous avons perdu quatre soldats et un membre du groupe d’autodéfense dans les combats », a indiqué une source militaire sous couvert d’anonymat .



De plus, plusieurs soldats ont également été blessés et quatre camions emportés par les djihadistes, rapporte koaci.com.