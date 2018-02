Nigéria: 22 élèves d’une école meurent dans un accident de la circulation

Lors d’une excursion mardi dernier à Kano, vingt-deux élèves de l’école secondaire publique Misau, Etat de Bauchi, au Nigeria, sont morts dans un accident sur la route de Bauchi-Kano.

Le conducteur du bus qui les transportait, est également décédé dans l’accident survenu vers 11 heures du matin. L’autobus de 18 places est entré en collision avec un autre véhicule transportant des tomates. C’était dans le village de Tsaida. Les élèves se dirigeaient vers une station de radio lors d’une excursion.

Le porte-parole du Corps fédéral de la sécurité routière de l’Etat de Kano, Kabir Ibrahim-Daura, a déclaré à l’Agence de presse du Nigeria (NAN), que les 22 élèves et leur chauffeur sont morts tandis que trois autres ont été grièvement blessés.



« Sur les 22 étudiants, 12 sont des garçons et les 10 autres sont des filles. Deux des blessés ont été emmenés à l’hôpital général de Gaya tandis que le dernier a été transporté dans un hôpital spécialisé à Kano », a-t-il dit.



Daura a déclaré que tous les corps avaient été déposés à l’hôpital général de Gaya.

Ibrahim Adamuqui, un témoin oculaire de la scène s’est confié à la rédaction d’Afrikmag: « Le bus roulait à grande vitesse, le camion remorque aussi, c’est en essayant d’éviter les creux que le conducteur du bus a perdu le contrôle et a foncé tout droit sur le camion ».

