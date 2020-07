Nigéria: 365 officiers démissionnent de l’armée

Des officiers de l’armé nigérianes, au nombre de 365, ont pris la décision de démissionner de l’armée en raison du détournement présumé d’allocations et de matériels militaires inférieurs.



Selon Muhammed Monguno, whip en chef du Parlement nigérian, « le 22 juin 2020, un caporal de lance de l’armée nigériane, Martins Idakpein, a réalisé une vidéo en ligne, où il a condamné l’attitude des chefs de service à l’égard des attaques et des meurtres de Nigérians et de soldats ainsi que des difficultés incalculables auxquelles sont confrontés les soldats lors des opérations de combats », a-t-il déclaré.