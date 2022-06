Nigéria: 50 personnes tuées dans une église

Le Nigeria vient de vivre un terrible évènement. Des hommes, visiblement mus par des pulsions terroristes, ont fait un véritable carnage dans une église. Une tuerie sans pareille depuis que le pays connaît une vague d’attaques terroristes.



Au moins 50 personnes sont mortes après que des hommes armés ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église au Nigeria. Ces derniers ont aussi fait exploser des bombes dans l’église catholique St. Francis de la ville d’Owo, dans l’État d’Ondo.



Le carnage s’est produit pendant le service du matin ce dimanche 5 juin 2022. Pourtant l’Etat où s’est produit la fusillade et les explosions est réputé pour être l’un des plus calmes et moins enclin au terrorisme. Des scènes amateurs montrent la scène de crime épouvantable avec des fidèles désemparés et en larmes.

