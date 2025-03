Nigeria : Colère après le lynchage de 16 voyageurs sur de fausses accusations Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Mars 2025 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & AA

Des manifestations ont éclaté vendredi et samedi dans le nord du Nigeria après le lynchage de 16 voyageurs, principalement des chasseurs haoussa, dans l'État d'Edo, au sud du pays, sur la base d'accusations infondées d'enlèvement.

Les victimes se rendaient de Port Harcourt à Kano pour la fête de l'Aïd el-Fitr (Fête musulmane marquant la fin du mois sacré du Ramadan) lorsqu'elles ont été interceptées vers minuit par des membres du Corps de sécurité de l'État d'Edo et des milices locales. Voyant leurs fusils artisanaux, couramment utilisés dans le nord du pays pour la chasse, les assaillants ont interprété leur présence comme une menace.

Une vidéo largement partagée montre les victimes encerclées par des jeunes, aspergées d'essence et incendiées. Dayyabu Yahya, l'un des dix survivants secourus par la police, a raconté l'attaque : « Quand le chauffeur a résisté, ils l'ont fouetté. Ils nous ont forcés à descendre du véhicule, puis nous ont roués de coups avant de nous regrouper. Sentant que nous allions être tués, certains d'entre nous ont pris la fuite. »

Ces meurtres ont suscité une vague d'indignation. Le gouverneur de l'État d'Edo, Monday Okpebholo, a dénoncé un acte « barbare » et promis que justice serait faite. Le président Bola Tinubu et Amnesty International ont appelé les forces de sécurité à identifier les responsables et à mener une enquête approfondie.

L'incident ravive les inquiétudes sur la montée des violences de foule, la désinformation et l'érosion présumée de l'État de droit au Nigeria.



Source : https://atlanticactu.com/nigeria-colere-apres-le-l...

