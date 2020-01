Nigeria: Elle se marie pour la première fois à l’âge de 60 ans (photos)

Cependant, la surprise a été énorme lorsqu’elle a récemment épousé son amoureux à l’église catholique Sainte Thérèse d’Enugu. Elle s’est mariée avec un homme d’affaires qui avait perdu sa femme il y a quelques années.



Un proche de Nwatoka, Nneka Isaac Moses, a partagé son histoire sur Facebook et les photos de son mariage.



«Elle a la soixantaine et s’est mariée hier pour la première fois ! Oui ! Isaac et moi sommes allés au village dans l’Etat d’Anambra pour assister au plus beau mariage de ce siècle ! Tante Nwatoka n’avait jamais été mariée de toute sa vie… J’ai été personnellement surprise, mais agréablement, lorsqu’un beau monsieur Enugukwu, M. Okeke, a décidé de la prendre en mariage. La tante Nwatoka, comme elle est affectueusement appelée, était débordée de joie. Et hier encore, ils se sont mariés à l’église catholique Sainte Thérèse à Enugukwu, dans l’État d’Anambra. M. Okeke est un homme d’affaires de Lagos, tandis que sa nouvelle épouse travaille à Anambra. Ayant trouvé le bonheur, le marié qui a perdu sa première femme il y a de nombreuses années se donne une nouvelle chance. »