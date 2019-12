Nigéria: Un imam arrêté pour une fraude à 3 millions de dollars

L’arrestation a eu lieu à la suite d’une pétition écrite par la victime. Dewu a affirmé qu’en octobre 2019, il lui avait fait collecter dans le mensonge cet argent, en lui faisant croire qu’il pourrait l’aider à mémoriser tout le livre coranique grâce aux aides de génies (esprits) avec lesquels il travaille.



Le pétitionnaire a ajouté que par la suite, pour rendre plus crédible son arnaque, le suspect lui avait fait acheter les articles suivants: Deux numéros de parfum de bouteille; un flacon de parfum spécial; un flacon de parfum pour le traitement de la maladie de la jambe de sa mère; un ensemble de 60 parfums pour activer les versets coraniques qui seront implantés dans son cerveau par les pouvoirs des génies (esprits); Deux téléphones mobiles et cartes SIM; Trente seaux de miel qui lui permettront de transférer les versets coraniques dans son cerveau.



Il alléguait en outre que l’imam lui avait demandé de faciliter le versement de sommes d’argent de 24 000 dollars, la troisième semaine d’octobre 2019, en dollars américains.



Le suspect avait également demandé au pétitionnaire de verser 120 000 dollars qui tomberont dans deux boîtes dans sa chambre plus tard.