Accueil Envoyer Partager sur facebook Nigeria: Un policier tue son collègue en voulant disperser une foule Rédigé par Mamadou Mangane le 25 Novembre 2019 à 09:50 Un officier de la police d’Igando, Lagos au Nigeria a été abattu par son collègue.





Il a été établi que le policier assassin aurait tiré en l’air pour disperser la foule, tuant son collègue et blessant un motocycliste. Une équipe de police de la division s’était mobilisée sur un tronçon de la route vers samedi 16h pour arrêter les motocyclistes empruntant des itinéraires interdits et circulant dans des zones interdites.



Selon nos sources, les ennuis ont commencé lorsque l’équipe a arrêté un motocycliste commercial (connu sous le nom de okada) pour avoir prétendument enfreint les règles de la circulation. Le motocycliste aurait résisté à son arrestation et lutté contre les policiers, qui voulaient saisir sa moto. Au cours de l’altercation qui a suivi, une foule, convaincue que les policiers voulaient extorquer de l’argent à l’homme s’est rassemblée et a commencé à leur lancer des projectiles.



Kunle Gbadamosi, un témoin oculaire, a déclaré qu’un policier avait utilisé son arme pour tirer en l’air, entraînant la mort de son collègue.



«J’étais dans un bus en route pour Igando en provenance d’Iyana-Iba lorsque j’ai été victime de l’incident. La circulation a été perturbée et j’ai décidé de descendre du bus. J’ai vu un policier étendu sans vie sur le sol. Il y avait de la confusion partout. J’ai appris que des policiers essayaient d’arrêter des motards contre le trafic et sur des routes interdites. L’un des motocyclistes qu’ils essayaient d’arrêter a résisté et ses coéquipiers se sont rassemblés autour de lui, car ils ont eu le sentiment que les policiers voulaient l’extorquer.”

“Un policier mobile, qui essayait d’aider les policiers à se sortir de la situation, s’est levé et a tiré en l’air pour disperser la foule. Il a tiré et tué un policier dans le processus. »



Il a fallu un renfort dirigé par l’officier de police divisionnaire du poste de police d’Igando, le CSP Taiwo Kasumu, pour rétablir la normalité dans la région. Le DSP Bala Elkana, officier des relations publiques de la police dans l’État, a déclaré que le commandement avait lancé une chasse à l’homme pour le motocycliste, qui s’était battu avec l’équipe de police. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Nigeria: Buhari favorable à un 3ème mandat en 2023 ? Nigeria : Agée de 44 ans, elle donne naissance à des quintuplés après 16 ans de mariage