Nigeria/ Un présumé escroc nigérian recherché par le FBI arrêté Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Fin de parcours d’un présumé escroc au Nigeria. Osondu Victor Igwoli recherché depuis 2018 par le FBI, a été finalement arrêté au Nigeria. Il est suspecté d’avoir détourné 100 millions de dollars, grâce à une escroquerie à l’investissement.





Un Nigerian du nom de Osondu Victor Igwoli longtemps recherché par la police fédérale américaine a été arrêté dans son pays d’origine, le Nigeria. Grâce à la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers (EFCC) l’homme et trois autres suspects ont été interpellés à Lagos.



Cette arrestation a permis de mettre la main sur cinq maisons liées au chef de bande, dans les environs de la plus grande ville du Nigeria. L’ambassade des Etats-Unis à Abuja a félicité la commission nigériane via un tweet.



» Avec la justice comme priorité commune, nous félicitons la @officialEFCC pour son partenariat avec le @FBI et l’arrestation d’Igwilo, suspect recherché depuis longtemps, pour association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et usurpation d’identité aggravée « , a déclaré la mission.

Depuis décembre 2018, une plainte pénale accusait le malfaiteur de complot de fraude électronique, de complot de blanchiment d’argent et de vol d’identité aggravé. Elle l’accuse d’être le chef d’un réseau criminel qui envoyait des courriels d’hameçonnage à des victimes potentielles, proposant un financement d’investissement au nom de BB&T Corporation, une banque américaine.



« Lorsque les victimes étaient intéressées par le supposé financement de l’investissement, Osundo Igwilo aurait envoyé des citoyens américains, qu’il avait recrutés sur Internet, afin qu’ils se fassent passer pour des “représentants” de BB&T, pour rencontrer les victimes et signer un supposé accord d’investissement au nom de BB&T« , a dénoncé le ministère américain de la Justice.



Dès lors, l’homme figurait sur la liste des personnes recherchées par le FBI. Le Nigeria a un traité d’extradition avec les États-Unis qui remonte à 1935. Toute personne faisant l’objet d’une demande d’extradition peut saisir la justice pour afin de contester cette demande. C’est dans ce cadre que le présumé a été interpellé.





