Nigeria: un homme bat son épouse qui refuse un avortement de sa grossesse de 3 mois

elon son frère, Jimmy Adekanle, l’homme aurait battu sa femme et a inséré ses mains dans sa partie intime pour tenter de retirer le fœtus de son ventre.

Le couple qui s’est marié en août 2018 aurait été témoin des séries de violences conjugales au sein de leur union.

“Notre sœur se plaignait depuis longtemps de la façon dont son mari la maltraitait pour chaque problème depuis leur mariage.”

Nous réglons toujours les problèmes pour eux car il n’y a pas de mariage parfait mais son péché cette fois-ci a été son refus d’interrompre sa grossesse de trois mois qu’elle portait pour lui.

Le mari souhaite qu’elle mette fin à la grossesse et comme elle a refusé, il a continué de la battre et a laissé des blessures sur tout le visage et le corps », a déclaré son frère.