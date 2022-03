Nioro / Audience des responsables politiques avec le président de la République : Maxime Monteiro remet les choses en ordre et donne la bonne information au PR. Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable politique de Benno Bokk Yakaar dans le département de Nioro a réuni ses militants et militantes pour une rencontre d'information et de partage au lendemain de l'audience que le chef de l'État a accordée au département de Nioro lors de son passage à Kaolack.



Maxime Monteiro a tenu lors de cette assemblée à lancer une alerte au PR pour dire que ceux qui avaient pris la parole lors de cette audience n'ont pas été à la hauteur des attentes d'où la nécessité de remettre les pendules à l'heure.



D'après lui, certains ont voulu faire croire au chef de l'État que les responsables politiques de Nioro sont en odeur de sainteté alors que ces discours sont loin de refléter la réalité sur le terrain. Pour preuve, la présence des listes parallèles gagnantes lors des élections locales. Et M. Monteiro d'ajouter que ces discours n'ont qu'un seul dessein : influencer les choix du PR à l'occasion des législatives.





S'agissant des alliés qui veulent se tailler une part belle, Maxime Monteiro dira que ces partis alliés qui réclament des postes de responsabilité (HCCT, CESE, chargés de mission etc), sont pour la plupart inexistants à Nioro et que les partis représentatifs dans ce département sont l'Apr, l'Afp et le Ps.



Concernant les attentes des populations, M. Monteiro de déclarer que les porte-parole du jour ont parlé pour leurs propres intérêts au détriment des dures réalités dans ce département. Et selon lui, il fallait rappeler devant le chef de l'État les priorités telles le relèvement du seuil de la DER, de l'ANPEJ, des 3FPT, de la maison des outils etc, l'éradication des abris provisoires dans certains établissements scolaires, la facilitation de la présence des instituts de formation à Nioro, tels l'ISEP au profit des étudiants qui peinent à se rendre dans les autres universités du pays, faire bénéficier au département de Nioro des retombées du programme des Domaines Agricoles Communautaires (DAC), entre autres...

www.dakaractu.com



