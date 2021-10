Nioro / Passy Ngayène: Un accident a fait 4 morts et plusieurs blessés Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

L'accident qui s'est produit hier sur la route de Keur Ndianckou (commune de Kaymore) fait désormais état de 04 morts.



Sur le coup, trois personnes sont décédées et 10 autres en sont sorties avec des blessures.



Aujourd'hui, une dame a rendu l'âme à l'hôpital où elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers. Ce qui porte le bilan à 04 morts et 09 blessés.



Pour rappel, un mini-car qui transportait des pèlerins qui rentraient chez eux après avoir passé un séjour à Keur Ndianckou pour les besoins du Gamou, s'est renversé sur la route faisant du coup un bilan macabre avec le décès de 04 personnes...

