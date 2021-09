Nit Doff sur la vidéo de Bougazelli : “Le procureur ne respecte pas les Sénégalais”

Seydina Fall Alias Bougazelli, arrêté en flagrant délit pour une affaire de faux billets, n’est toujours pas sorti de l’auberge. Une certaine presse a publié la vidéo de son arrestation à bord de son véhicule. Ainsi, l’activiste Nit Doff, s’est prononcé à travers une vidéo.





Le rappeur Nit Dof pointe le procureur du doigt : “Avec cette vidéo, Macky Sall ne doit plus dormir. C’est scandaleux de confier un pays à des gens comme Bougazelli et des députés trafiquants de passeports. Beaucoup de gens sont aujourd’hui en prison juste pour des petits détails. Ce procureur doit démissionner. Il ne respecte pas les Sénégalais“, a-t-il clamé.



Message aux magistrats



Selon lui, ces gens ne méritent pas de diriger le Sénégal. “Les magistrats doivent prendre leurs responsabilités pour inviter le procureur à démissionner. Les magistrats doivent aller en grève pour que le juge d’instruction se dégage. La vidéo de Bougazelli est à l’image de Macky Sall et aux politiciens d’aujourd’hui“, fulmine l’activiste.

