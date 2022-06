Nomination de Marie Khémesse Ngom, rejet des listes de Bby et de Yaw, Législatives, etc. : Farba Senghor dit ses vérités L’émission Com' politique a reçu pour ce nouveau numéro, M. Farba Senghor. L'ancien Ministre a longuement échangé avec nos journalistes, sur le rejet de la liste des suppléants de Benno et celle titulaire nationale de Yewwi par la DGE, la déclaration du Président Macky Sall, la nomination de Dr. Marie Khémesse Ngom comme Ministre de la Santé, les grèves répétitives, les maux des structures sanitaires, les prochaines Législatives, entre autres sujets d'actualité.



