Nomination: le magistrat Biram Sène, nouveau Directeur en charge des Elections

Mercredi 19 Février 2020

Biram Sène est nommé Directeur de la Formation et de la Communication à la Direction générale des Elections du Ministère de l’Intérieur. C’est la décision prise par le Chef de l’Etat, Macky Sall au titre des mesures individuelles lors du Conseil des ministres. Magistrat de profession, Biram Sène occupe ce poste resté vacant après le départ de Bernard Casimir Demba Cissé. Ce dernier avait été nommé en septembre 2019, inspecteur des Finances au ministère des Finances et du Budget.

