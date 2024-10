Nominations : La coalition "Diomaye Président", encore servie !

Les nominations lors du Conseil des ministres de ce mercredi 23 octobre de Me Abdoulaye Tine comme Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Société de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat (SOGEPA-SN), de Samba Ndiaye, ancien DG de la SIRN sous Macky Sall comme PCA de la SN-HLM et de l’architecte Ousseynou Faye, ancien souteneur de Macky Sall comme PCA de la Sicap, consacrent une récompense pour la Coalition "Diomaye Président".



Bien avant cette cohorte, d’autres membres de la Coalition "Diomaye Président" avaient déjà reçu leur part du gâteau, notamment les ministres comme Dr. Abdourahmane Diouf, Moustapha Guirassy, Cheikh Tidiane Dièye, Mimi Touré Envoyée Spéciale, Aïda Mbodj à la DER, Habib Sy PCA, Cheikh Oumar Diagne à la Présidence…, ont été les premiers à être récompensés de s’être positionnés très tôt, comme membres actifs de la Coalition "Diomaye Président". Seulement, Diomaye et le président de Pastef, Ousmane Sonko, devront encore se triturer les méninges pour servir encore la coalition "Diomaye Président", qui a regroupé près de 200 partis et mouvements. Tout ce beaucoup monde attend leur part du gâteau.

















Source: Le Témoin