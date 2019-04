Nominations claniques, suppression du poste de PM : Yoonu askan wi y voit un régime ‘’dictatorial’’

Le Sénégal, avec la formation du nouveau gouvernement du Président Sall fraîchement réélu pour un second mandat, file directement vers un régime dictatorial. Selon le Secrétariat permanent de Yoonu askan wi qui établit ce constat, la suppression du poste de Premier ministre, les nominations claniques etc., seraient à l’origine de cet état de fait.



D’e l’avis de Madièye Mbodji, le nouveau gouvernement formé par Macky Sall n’a rien à envier à un régime dictatorial.















Walfquotidien

