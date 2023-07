Non candidature de Macky Sall: Yewwi Askan Wi prend acte et demande à tout un chacun, de rester vigilant La coalition Yewwi Askan Wi a fait face à la presse ce mardi 4 juillet 2023. Habib Sy et Cie ont réagi suite à la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer une troisième candidature. Ils disent avoir pris acte et demande à tout un chacun, de rester vigilant.



« Nous avons entendu hier, le président de la République Macky Sall, dire qu’il renonce à un troisième mandat auquel, en réalité, il n’a pas droit. Parce qu’il faut renoncer quelque chose dont on a droit. On ne peut que prendre acte et attendre de lui, d’autres pas, allant dans le sens de la pacification de l’espace public ou de la pacification de l’espace politique » a délcaré Déthié Fall.



Selon le président du PRP, il ne faudrait pas que l’acte qu’il a posé hier, soit une ruse pour davantage s’attaquer à l’opposition, pour davantage isoler les leaders de l’opposition, davantage isoler Ousmane Sonko.



Il demande ainsi à tout un chacun, de rester vigilant et mobilisé, " et nous avons pris acte de cette décision qui n’est rien d’autre qu’une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l’Etat, à savoir respecter les dispositions de la constitution ".



Cette constitution, dit-il, « qui a clairement dit que ‘’nul peut faire plus de deux mandats consécutifs’’ et par conséquent, ce qui est attendu de lui, c’est l’organisation d’élections libres et transparentes… »











