Non investi sur la liste de BBY : Souleymane Ndiaye réitère son engagement et avertit Ousmane Sonko sur... Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022 à 13:41 | | 0 commentaire(s)| La question des investitures continue d'alimenter les débats au sein des partis ou coalitions. En conférence de presse ce mercredi, le secrétaire général du parti Synergie pour un Développement durable S2D / Yoonu Naatangué et par ailleurs, Directeur des Infrastructures Aéroportuaires, Souleymane Ndiaye, est revenu largement sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été investi et parle de convenances personnelles. Ce membre de Benno Bokk Yakaar réitère toutefois son engagement auprès du président de la République Macky Sall, sans manquer d'accuser l'opposition, en l'occurrence Ousmane Sonko et compagnie, d'être les instigateurs de toute forme de violence. Enfin, cet originaire de Goundomp avertit quiconque qui attaquerait le chef de l'État et appelle toute la Casamance, à voter pour Benno.



