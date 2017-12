Non, le sexe ne provoque pas d'arrêt cardiaque ! L'arrêt cardiaque soudain est souvent associé à l'activité sexuelle chez les hommes. Une étude montre qu'en fait, le sexe déclenche très rarement ce type d'arrêt du cœur.

Un arrêt cardio-respiratoire se produit de façon soudaine lorsque le cœur fonctionne mal et cesse brusquement de battre. La personne perd connaissance, arrête de respirer et l'issue est souvent fatale s'il n'y a pas de défibrillateur alentour. Ce trouble cardiovasculaire est différent de l'infarctus, provoqué par l'arrêt du flux sanguin vers le cœur.



Alors que l'on sait que le sexe peut provoquer des infarctus, notamment chez les hommes, le lien n'était pas clairement établi en ce qui concerne l'arrêt cardiaque. Une nouvelle étude à laquelle ont notamment participé l'hôpital universitaire d'Helsinki en Finlande et le Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, révèle qu'il est peu probable qu'un arrêt cardiaque se produise pendant un rapport sexuel.



Seulement 34 arrêts cardiaques liés à l’activité sexuelle en 13 ans



Pour cette étude, les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux d'une communauté d'un million de personnes du nord-ouest des États-Unis qu'ils ont suivies de 2002 à 2015. Au total, 4557 cas d'arrêt cardiaque ont été identifiés. Et sur ce nombre de cas, seulement 34 (soit 0,7 %) ont été considérés par les médecins comme "liés à l'activité sexuelle", dont 18 cas survenus pendant les rapports sexuels et 15 cas immédiatement après. Plus surprenant, ces cas d'arrêt cardiaque ont touché des hommes plus jeunes qu'attendus : âgés de 60 ans en moyenne.



Au vu de ces chiffres, les chercheurs ont conclu que le risque global d'arrêt cardio-respiratoire déclenché par l'activité sexuelle, est faible.









