Non orientation: Le Collectif des bacheliers fustige la discrimination de leur tutelle Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 17:00 | | 0 commentaire(s)| Le collectif des bacheliers non orientés était en conférence de presse ce matin, au couloir de la mort á l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour réclamer leur orientation. Leur coordonnateur, Souleymane Diouf fustige la discrimination du ministère de l'Enseignement supérieur et appelle les autorités á intervenir.



