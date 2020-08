Non port du masque: Serigne Mbacké Ndiaye propose une amende de 5.000 FCFA Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 20:40 | | 0 commentaire(s)|

Pour stopper la propagation du coronavirus, Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre opte pour le port obligatoire du masque. Il est allé jusqu'à proposer un plan de lutter au ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.







"Le Ministre de la Intérieur doit prendre les dispositions idoines pour imposer à tous le port de masque. Au plan réglementaire,instaurer une amende forfaitaire de 5.000 pour rejoindre mon ami MBAYE Khouma, déployer policiers, gendarmes et militaires, les uns en tenue, les autres en civil. Ceci serait dissuasif car les récalcitrants ne vont plus attendre l arrivée d un homme en tenue pour porter de masque. Ku xamul Buur saay na nu ni la Buur dee na.

C est le prix à payer pour sauver nos population."





