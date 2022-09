Non reconduit: Amadou Hott souhaite beaucoup de succès au Président de la République et au nouveau gouvernement

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Septembre 2022 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

«Je voudrais remercier le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour sa confiance et l’honneur qu’il m’a fait de servir mon pays en tant que Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération de mai 2019 à aujourd’hui, et avant en tant que Conseiller spécial du Président de la République, Président du Conseil d’administration de AIBD puis Directeur général du Fonsis.



Malgré un contexte mondial difficile, nous avons pu faire des réalisations importantes pour poursuivre le chemin de l’émergence et faire face aux défis de la pandémie de Covid-19 ainsi qu’aux conséquences de la guerre en Ukraine. Je souhaite beaucoup de succès au Président de la République et au nouveau gouvernement.»



