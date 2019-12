Nord Foire : un véhicule prend feu et embrase un poteau de la Senelec Une voiture a pris feu, hier nuit à Nord Foire et a embrasé un poteau de la Senelec. Les populations ont dû s'employer pour lutter contre les flammes.

