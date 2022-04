Nord Sindian (Bignona) : l’ANRAC vole au secours des populations déplacées

L’Agence nationale pour la relance des activités en Casamance (ANRAC), a procédé ce jeudi à une remise d'appui d'urgence à la disposition des populations du nord Sindian ,dans le département de Bignona. Un zone très fortement impactées par les opérations de l'armée Nationale. Cette cérémonie de remise été une occasion pour le patron de l'ANRA, Ansou Sane, d'exprimer toute sa compassion par rapport à la situation douloureuse qu'entrain de vivre cette population.





Et rappelle leurs positions depuis le début de cette opération dans cette zone "dès le début de ces opérations nos services techniques ont travaillés avec les services communaux d'Oulanpane et Sindian pour disposer un certain nombre de données par rapport aux populations qui ont été impactées" explique t'il.





Poursuivant ses propos le directeur de l'ANRAC réaffirme toute la solidarité de l'Etat vis -a vis de ces populations. À noter la composition de ces dons en vivres est : dix (10) tonnes de riz,cent (100) bidons d'huile, Une tonne de Sucre et de deux cents(200) tablettes de dates

