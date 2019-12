Nos conseils pour les fêtes de fin d'année en version allégée Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles le cortège de mets gourmands qui feront de nos assiettes un tableau de parfums et de saveurs d’exception… Certains profiteront de l’occasion pour concocter les traditionnelles recettes transmises de générations en générations, fidèles à une coutume familiale ou religieuse, d’autres innoveront et surprendront leurs convives avec des alliances culinaires nouvelles et originales… Voici des conseils pour des fêtes de fin d’année en version allégée !





Pour un Noël diététique, adoptez ces trois règles d’or : choisir les bons produits, les bonnes quantités et les bonnes techniques de cuisson et de préparation. En tant que Nutritionniste, je mets toujours l’accent sur ces 2 mots : Qualité et Quantité.

Si vous voulez rester léger et profiter au mieux des fêtes de fin d’année, mettez de la couleur au menu en pensant aux fruits et légumes qui, en plus, vous rechargent en vitamines et en oligo- éléments.



Évitez les pièges pour garder la ligne !



L’apéritif : sel et matières grasses ! Optez pour les dips contre les chips ! Les dips, ce sont ces bâtonnets de carotte, poivron, fenouil, céleri, concombre présentés à côté de petites têtes de chou-fleur ou de tomates cerise que l’on plonge dans une sauce légère.



Cet apéritif léger séduit les papilles pour un minimum de calories, de sels et de lipides, un maximum de nutriments essentiels.



- Préférez le saumon fumé au foie gras, son intérêt nutritionnel est largement supérieur ! Même si le saumon est un poisson gras, mais dans l’idéal, préférez un poisson blanc qui restera un beau produit de fête.



- Faites place aux fruits de mer : ils sont riches en protéines, en vitamines, minéraux, oligo-éléments et sont peu gras. De plus, ils autorisent plus facilement des préparations sans graisses. Seule ombre au tableau : ils contiennent une quantité notable de cholestérol.



- Si vous êtes amateurs de viande, évitez le canard, le foie gras bien sûr ou encore le gibier, qui sont riches en graisses !

- Pour les garnitures, privilégiez les légumes de saison et oubliez les pommes dauphines ou les fritures qui nuiront votre régime en deux bouchées !



- Troquez le beurre persillé contre une sauce fraîche à la tomate, aux couleurs de Noël.



- Évitez de consommer la peau des volailles car c’est surtout à ce niveau que se situent les lipides (graisses).



- Modérez votre consommation d’alcool : inutilement très calorique, il est déconseillé d’en consommer lorsque l’on est dans une démarche de perte de poids. La fête peut être tout aussi réussie sans excès de bulles ou de raisin fermenté, et les bouteilles d’eaux gazeuses se parent de décorations attrayantes pour les fêtes.



Les préparations et cuissons à privilégier :



Les carpaccios et les tartares sont les préparations idéales pour se régaler en gardant la ligne. Très léger, le poisson cru vous apportera le minimum de calories et un assaisonnement subtil suffira à le sublimer. Pour les cuissons, le court-bouillon sera votre meilleure option. Il apportera moelleux et arômes à votre viande ou votre poisson. La cuisson rôtie ou grillée pourra aussi convenir à vos règles alimentaires. Très peu de matière grasse sera nécessaire pour cuire

une délicieuse dinde dorée au curry et son riz exotique à l’ananas.

Misez sur l’équilibre dans tout …



Comment adapter vos recettes traditionnelles si savoureuses en recettes diététiques tout aussi délectables ?



Le principe de base d’une alimentation équilibrée est de choisir des aliments simples, non préparés ou cuisinés à l’avance, afin de maîtriser leur préparation et de choisir ce que l’on y ajoute. Faites-vous confiance et laissez place à votre créativité !



Quelles sont les préparations et cuissons à privilégier ?



- Les matériels de cuisson à revêtement antiadhésifs sont particulièrement destinés aux cuissons sans graisse, tout comme les cocottes ou moules en silicone ; le papier sulfurisé (toujours conseillé !)pour les cuissons au four sans graisse.

- Dégraisser toutes les viandes de leur graisse visible et choisissez bien les morceaux.

- Choisir des bouillons ou fond de sauce dégraissés

- Pour les recettes préconisant l’usage de crème fraîche, limitez la quantité ou choisissez de la crème allégée (light !). Vous pouvez aussi utiliser la fécule de maïs délayée dans du lait puis épaissie à feu doux.

- Pour ceux dont l’alcool est un ingrédient, pensez à prolonger la cuisson ou à faire flamber la préparation pour favoriser son évaporation.

- Utilisez les matières grasses crues, ajoutées en après de cuisson ou au moment de servir.

Desserts



- Les bûches et autres glaces bien riches sont généralement au programme, et on n'a pas le droit de refuser son dessert en un si beau jour de fête ! Mais , pensez à quelques fruits exotiques agrémentés d’un sorbet. C’est le moment de mettre l’ananas à l’honneur : sa richesse en bromélaïnes (des enzymes proches de la pepsine)facilitera votre digestion.



- Misez surtout sur les fruits frais avec tous vos desserts.



- Enfin , Pour les amateurs de chocolat, optez pour le chocolat noir . Le chocolat noir est une bonne source de magnésium, une source de fer et de phosphore, et fournit un peu de potassium, de vitamines B1 et B2. Le chocolat au lait offre presque deux fois moins de magnésium et de fer, mais quatre fois plus de calcium, trois fois plus de vitamine B2 et le double de phosphore. Il est aussi riche en glucides et légèrement plus gras et calorique que le chocolat noir.



Éliminez !



Les excès des réveillons ont surchargé votre organisme des toxines et autres déchets. Il est temps d'éliminer. Pour cela, vous n’avez pas le choix : vous devez boire de l’eau en grande quantité !

Vous pouvez ajouter à votre eau les vertus diurétiques et dépuratives de quelques plantes à préparer en tisanes ou même des fruits ou des agrumes ! Demandez à votre Nutritionniste !

Savourez vos repas avec modération !



Sur ce, joyeuses Fêtes à tous, en saveurs et en santé!







Mam Dieng

Dima Khalil Facebook : Nutritionniste Diététicienne Email : dimakhalil08@gmail.com

