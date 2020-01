Nos conseils pour soulager la sécheresse vaginale La sécheresse vaginale ou sécheresse intime est un trouble sexuel qui touche de nombreuses femmes. C’est le manque de lubrification vaginale et cela peut rendre la pénétration douloureuse et provoquer des irritations, des démangeaisons, des inflammations, voire des infections.



Voici nos solutions pour soulager la sécheresse vaginal.



Pendant la toilette intime, il est vivement déconseillé de nettoyer son vagin pour ne pas perturber la flore et bouleverser son équilibre. Il faut simplement laver la partie externe des organes génitaux, les grandes et les petites lèvres.



Vous pouvez prendre du lubrifiant, avant un rapport sexuel, pour rendre la pénétration moins douloureuse. Pendant les rapports, ne négliger pas les préliminaires pour favoriser la lubrification naturelle. Expliquez le problème à un gynécologue qui pourra prescrire des lubrifiants sous forme de gel ou en ovules pour réhydrater le vagin.



Un remède naturel avec le gel d'aloe vera



Vous pouvez boire une petite quantité de gel d'aloe vera (de 2 à 3 cuillères à café) chaque jour en dehors des repas afin de rééquilibrer la flore vaginale. Ou simplement appliquez directement sur la vulve ainsi qu'à l'entrée du vagin permet de calmer les démangeaisons vaginales et vulvaires, après s’être bien lavé les mains pour apaiser les démangeaisons vaginales et vulvaires.









