"Nos politiques publiques ont failli " (Cheikh Oumar Sy)

"Je m'incline devant ces jeunes qui ont perdu la vie en haute mer à la recherche de nouvelles opportunités en Europe. Ce drame humain montre à quel point nos politiques publiques ont failli de mettre l'humanité et le bonheur comme viatique de développement pour ces jeunes qui se sentent exilés dans leur propre pays.

Quelle est la pertinence de débattre, pour se donner bonne conscience, sur le taux de chômage au moment même où les jeunesse par milliers, du Cap Skiring à Saint-Louis en passant principalement par Kayar prennent des embarcations de fortune pour espérer retrouver une dignité perdue dans leur propre pays.

Il faut un nouvel Espoir pour cette jeunesse et les préparer pour qu'ils soient à nouveau PRETS à aimer leur pays.

Que Dieu accueille ces (ses) pauvres âmes dans son paradis céleste et toutes mes condoléances à leur famille respective." a réagi Cheikh Oumar Sy sur le mur de sa page facebook

Source : https://www.dakarposte.com/Nos-politiques-publique...