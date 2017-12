Note portant sur la disponibilité de la plateforme Wari Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 16:31 commentaire(s)|



Nous portons à votre attention la disponibilité de tout le réseau Wari.

Les travaux de maintenance, pour mieux vous servir, ayant occasionné des lenteurs ou interruptions, sont terminés.

Nous nous excusons des désagréments et vous renouvelons la disponibilité de nos services.

Service client : + 221 33 829 29 29

