Notto Diobass: Le MPR placé 2ème aux élections locales annonce la fin du règne d'Alioune Sarr Les résultats des dernières locales dans la commune de Notto Diobass sont éloquents pour témoigner de l’émergence, dans cette dite localité, d'une nouvelle force politique. Sorti en deuxième position après la coalition Benno Bokk Yakaar coaché par le progressiste et non moins puissant ministre du tourisme et du transport aérien, le Parti en Marche Pour la Renaissance, MPR a fini de démontrer que désormais rien ne se fera dans le Diobass sans lui.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Février 2022 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

C’est du moins le sentiment de son leader Pape Mamour Thiaw mieux connu sous le nom de Papis, un jeune entrepreneur qui, durant la campagne des locales a perturbé le sommeil du maire sortant dans son fief de Notto Diobass. Une peur qui continue de les hanter, lui et ses inconditionnels qui n’ont aucun gène quand, dans leur lecture des résultats feignent d’omettre la liste MPR sortie en deuxième position. « Une lecture rationnelle des résultats voudrait qu’on donne au moins les scores engrangés par les premiers. Mais à l’évidence on se rend compte que la seule évocation du MPR les rend malades. Ils sont encore sous l’emprise d’une peur bleue qui les pousse à vouloir omettre une liste qui s’est révélée assez puissante pour les marquer à la culotte durant tout le processus électoral.



Avec son score de 6.604 voix, la coalition BBY est suivi par le MPR qui s’est positionné deuxième avec un score de 4.043 voix et de Yewi Askan Wi qui vient en en troisième position avec seulement 1.704 voix ». Mais, poursuit-il, cette omission de la part du maire sortant, Alioune Sarr, et de son équipe n’est autre qu’une façon de ne pas reconnaître que leur principal challenger dans le Diobass c’est bien le MPR. Aussi les appelle-t-il à savoir raison garder mais également à se faire à l’idée que les chiffres sont là et très têtus pour toujours leur rappeler qu’ils ne sont pas majoritaires dans la commune de Notto Diobass et que l’ère du règne hégémonique est en phase de disparaître dans le Diobass. Et pour preuve, il les appelle à une comparaison des résultats de la dernière présidentielle où leur score était de 48% et celle des présentes locales, 46%.



Et si cela ne leur suffisait pas, le leader de MPR leur demande de méditer sur le fait que, pour une première participation à des élections ce parti puisse parvenir à engranger 28,59% des voix dans la commune alors que la grande coalition BBY n’a pu obtenir que seulement 46,7% dans le Diobass. Aussi Pape Mamour Thiaw tête de liste du parti MPR leur demande de se poser la question de savoir comment se fait-il que là où leurs collègues de Ngoudiane, Mbaye Dione et de Tassète, Mamadou Thiaw sont sortis vainqueurs haut la main avec respectivement 75 et 80% des voix, ils n’ont pas pu franchir la barre des 50% des suffrages dans cette zone du Diobass réputée leur fief. Une question qu’ils peuvent même ne pas se poser puisque les maires de ces deux communes voisines ne boxent pas dans la même catégorie que la leur. C’est aussi simple que çà.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook