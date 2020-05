Nouakchott: Une avenue baptisée du nom du fils aîné de Baye Niass (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 22:20 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation de la Mauritanie, Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug a inauguré ce vendredi, l’avenue El Hadj Abdoulaye Cheikh Ibrahim Niass qui va du “carrefour Madrid” à la route de Bamako, dans la moughataa de Ryad (Nouakchott Sud).



La présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Malik a salué l’important rôle joué par Cheikh Brahim Niass et sa famille, dans la propagation du savoir et les valeurs de tolérance prônées par l’Islam.



Le deuxième conseiller de l’ambassade du Sénégal en Mauritanie, M. Ababacar Niass a exprimé sa joie de voir cette avenue porter le nom de ce grand érudit. Il a remercié le président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le gouvernement mauritanien, pour cet acte qui démontre la solidité des liens tissés par les rapports historiques entre les peuples mauritaniens et sénégalais.



Rappelons que durant les incidents senegalo-mauritanien, El Hadji Abdoulaye Niass qui était le Khalif de Médina Baye, avait défendu les Maures contre les violences, en les hébergeant dans la Grande mosquée de la cité.



