Accueil Envoyer Partager sur facebook "Nous avons accepté 3 500 $ pour marier notre fille de cinq ans" Rédigé par La rédaction de leral.net le 2 Mai 2019 à 14:34 Nazanin* s'est fiancée quand elle avait cinq ans. À 10 ans, elle était mariée. La famille de son mari de 12 ans l'a achetée pour 3 500 $ il y a six ans. Ses parents l'ont vendue pour récolter de l'argent dans le but de soigner leur fils malade, le frère de Nazanin.

"La douleur de mon fils était insupportable. Quand j'ai regardé son visage, j'ai pensé qu'on devrait prendre l'argent. Le père de Nazanin était réticent, mais j'ai convaincu mon mari d'accepter l'argent en échange de notre fille ", raconte la mère, qui vit dans le camp de réfugiés de Shahrak e Sabz près de Herat dans l'ouest de l'Afghanistan.





La mère et le père de Nazanin ont sept enfants - trois filles et quatre garçons. Ils ne sont jamais allés à l'école et ne savent ni lire ni écrire. Ils n'ont ni argent, ni travail.



Inayatulhaq Yasini du BBC World Service a évoqué avec eux leur décision de vendre leur fille.



Regret

"Notre fils souffre d'épilepsie depuis l'âge de quatre ans et nous n'avions pas d'argent pour payer son traitement ", explique le père de Nazanin.



Dans un effort désespéré pour sauver leur fils, la famille a décidé d'abandonner leur fille.



"J'ai pris l'argent et j'ai accepté de donner mon aînée Nazanin en mariage. J'ai utilisé cet argent pour payer le traitement de mon fils. Mais il ne s'est pas remis, et je ne pouvais pas non plus garder ma fille", témoigne la mère.



"Si quelqu'un vend son enfant de cette façon, il est évident qu'il y aura des regrets. Moi aussi, j'ai des regrets, mais cela ne sert à rien ", intercède le père.



Mariages d'enfants

En Afghanistan, l'âge légal du mariage est de 16 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes. Mais beaucoup se marient à un plus jeune âge.





Selon un rapport de l'Unicef de 2018, 35% des filles afghanes sont mariées avant l'âge de 18 ans, et 9% se marient avant l'âge de 15 ans.



Ailleurs dans le monde, le Niger est le pays qui affiche les pires chiffres, avec 76% des filles qui se marient avant l'âge de 18 ans. Au Bangladesh, qui a connu des progrès économiques remarquables ces dernières années, le chiffre est de 59%, selon le rapport.



"Le prix de la mariée"



L'Afghanistan a souffert de décennies de guerre et, plus récemment, d'une sécheresse dévastatrice, si bien que de nombreuses familles ont peu de perspectives d'emploi et font face à la misère.



"Dans nos coutumes tribales, ce n'est pas un problème ou un tabou de conclure un accord de mariage, même lorsque les enfants sont très jeunes. Mais beaucoup ne se mariaient que lorsque leurs filles atteignaient 18 ans ", précise la mère.



Selon la loi islamique, l'époux doit faire un cadeau à la mariée, souvent de l'argent au moment où le contrat de mariage est conclu : le ''Mehr'' qui appartient à la fille.



Mais en plus du Mehr, le père de la mariée ou le frère aîné peut recevoir de l'argent - "la dot" - de la famille du marié avant le mariage.





BBC

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Bénin : heurts entre manifestants et forces de l’ordre autour de la résidence de Boni Yayi Bénin : abstention massive aux Législatives