« Nous irons chercher les 15 points restants pour le Sénégal », Coach Pape Thiaw
Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 16:59

Lors d’une conférence de presse ce lundi, Pape Thiaw est revenu sur la performance de ses joueurs contre le Soudan à Benghazi, tout en analysant la position actuelle du Sénégal dans le groupe B. Selon le sélectionneur national, la phase retour des éliminatoires sera cruciale, et l’objectif est de […] Sénégal Atlanticactu/ Pape Thiaw/ Serigne Ndong Lors d’une conférence de presse ce lundi, Pape Thiaw est revenu sur la performance de ses joueurs contre le Soudan à Benghazi, tout en analysant la position actuelle du Sénégal dans le groupe B. Selon le sélectionneur national, la phase retour des éliminatoires sera cruciale, et l’objectif est de décrocher le plus grand nombre de points possibles. Malgré la 3ᵉ place occupée par le Sénégal, Pape Thiaw reste confiant. « Oui, nous subissons une certaine pression puisque le Sénégal a l’habitude de finir premier. Mais c’est une pression positive. Nous sommes à la fin de la phase aller des éliminatoires, et nous ne sommes qu’à 2 points du leader », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le match contre le Togo. Le sélectionneur souligne que tout est encore possible : « Il reste 15 points à prendre, et nous ferons tout pour en obtenir le maximum, pourquoi pas les 15, et finir en tête du groupe à l’issue des éliminatoires. Je sais que nous avons un groupe déterminé, qui a envie de se racheter dès demain. Je pense que les Sénégalais verront une nouvelle dynamique de cette équipe dès demain, ainsi que pour les prochains matchs », a-t-il ajouté. Actuellement troisième du groupe B avec 9 points, derrière le Soudan (1er, 11 points) et la RD Congo (2e, 10 points), le Sénégal devra impérativement battre le Togo ce mardi 25 mars au stade Abdoulaye Wade (21h00 GMT) pour se relancer dans la course à la qualification.



